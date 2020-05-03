03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gaitan’a takip

BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Beşiktaş yönetimi Lille ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nico Gaitan için girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da oyuncular ya da menajerleriyle temaslarına hız verdi. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isimlerden biri de Nico Gaitan olurken, teknik heyet Arjantinli 10 numara için olumlu rapor verdi. Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan Tangocu için yönetim, vakit kaybetmeden harekete geçti. Asbaşkan Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti için çalışmalara başladı. Lille'de forma giyen Gaitan, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 441 karşılaşmada görev yaptı. 64 gol atan tecrübeli oyuncu, 124 de asist yaparken; toplamda 188 gole direkt katkıda bulundu.
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