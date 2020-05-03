03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Geri dönmeni bekliyoruz

Geri dönmeni bekliyoruz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Kaptanı Burak Yılmaz, Oğuzhan’a “En iyi şekilde geri dönmeni bekliyoruz, özledik” diye seslendi.

Devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanan , Spor'un Instagram hesabına konuk oldu. Canlı yayını izleyenler arasında kaptanı Burak Yılmaz da vardı. Tecrübeli oyuncu, Oğuzhan'a, "Senin en iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz, özledik" dedi. Oğuzhan'ın Özyakup'un, Hollanda'da kalmak istediği iddia edilmişti. Oğuzhan, ara verilmeden önce Hollanda Ligi'nde 2 maça çıktı. Bu arada yerel De Telegraaf gazetesi Oğuzhan'ın, "Feyenoord beni tutmak istiyorsa kalacağım" dediğini iddia etti.
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