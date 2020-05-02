02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!
İngiltere Championship ekibi Luton'un Hırvat file bekçisi Simon Sluga, Beşiktaş'a gelmek için açık sinyal verdi. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki kaleci, "Herkes Beşiktaş gibi bir takımın kendisiyle ilgilenmesini ister. Ancak şu ana kadar kimse benimle temas kurmadı" dedi.
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