02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

İngiltere Championship ekibi Luton'un Hırvat file bekçisi Simon Sluga, Beşiktaş'a gelmek için açık sinyal verdi. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki kaleci, "Herkes Beşiktaş gibi bir takımın kendisiyle ilgilenmesini ister. Ancak şu ana kadar kimse benimle temas kurmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 06:35
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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Bekleneni veremeyen Alman kaleci Loris Karius'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni kaleci arayışlarına başladı.

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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Bu doğrultuda rotasını ilk olarak İngiltere'ye çeviren Beşiktaş, Championship ekibi Luton Town'ın Hırvat kalecisi Simon Sluga'yı gündemine almıştı.

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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

27 yaşındaki file bekçisi hakkında çıkan transfer dedikoduylarıyla ilgili ilk kez konuşurken, siyah-beyazlı camiaya da mesaj yolladı.

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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!

Fotomaç'ın haberine göre; Sluga, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisi hakkında, ""Herkes Beşiktaş gibi bir takımın kendisiyle ilgilenmesini ister" diyerek siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı.

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Simon Sluga Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Henüz resmi temasların başlamadığını belirten Sluga, "Bu konuda kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir kulübün benimle ilgilenmesi ilginç olurdu, ama yine diyorum, kimse benimle temas kurmadı" dedi.

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