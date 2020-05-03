03 Mayıs 2020, Pazar

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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! "Geri dönmek..."

Liglere verilen arada birçok ekip transfer çalışmalarını yürütürken, Beşiktaş da boş durmuyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılara gelmesiyle beraber iyi bir grafik yakalayan Beşiktaş'a eski yıldız oyuncusundan mesaj geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:59
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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! Geri dönmek...

Gelecek sezonun bütçesini maksimum 30 milyon Euro olarak belirleyen Beşiktaş'ta bir süredir Domagoj Vida bilmecesi yaşanıyor.

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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! Geri dönmek...

Yıllık 3 milyon Euro ile takımın şu anda uzak ara en çok kazanan futbolcusu durumunda bulunan Hırvat yıldız yönetimi oldukça zorluyor.

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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! Geri dönmek...

Siyah-beyazlı takımda üçüncü yılını yaşayan Vida'ya Fransa'dan rakip çıktı...

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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! Geri dönmek...

Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, yeniden Beşiktaş'a dönmek istediğinin haberini gönderdi.

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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! Geri dönmek...

Fransa'da mutsuz olan ve bu sezon ırkçı saldırılara da maruz kalan Brezilyalı oyuncunun, eşi ile birlikte yeniden İstanbul'a dönmeyi çok istediği öğrenildi.

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