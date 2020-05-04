04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vida yerine Marcelo

Vida yerine sürpriz isim!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Bütçeyi yarı yarıya düşürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Vida’yı yüksek bir bedelle göndererek yerine eski oyuncuları ’i getirmeyi planlıyor.

'ta gözler yeni sezon öncesinde yapılacak olan transferlere çevrilirken, yönetimin aldığı 'bütçede indirim' kararı siyah-beyazlıları farklı arayışlara yöneltmiş durumda. Önümüzdeki sezonun bütçesini maksimum 30 milyon euro olarak belirleyen yönetim, ilk olarak mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Hırvat stoper için devre arasında özellikle 'den bir çok teklif gelmiş, yönetim bunları kabul etmemişti. Ancak şimdi işler değişti.

MAAŞINDA YÜZDE 60 İNDİRİM YAPMALI

Senelik 3 milyon euro ile takımın şu anda en çok kazanan futbolcusu durumunda bulunan Hırvat stoper Domagoj Vida, Beşiktaş yönetimini oldukça zorluyor. Gelecek sezon yabancı futbolcuların tavan yıllık ücretini 1 milyon euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar Vida'yı henüz ikna edebilmiş değilken; tam da bu sırada 'dan gelen bir haber Beşiktaş yönetiminin elini güçlendirdi. 'dan ayrılmak isteyen siyah-beyazlıların eski oyucusu Brezilyalı stoper Marceo Guedes yönetime "Yeniden Beşiktaş formasını giymek isterim" diye haber yolladı.

DOMAGOJ VIDA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Fransa'da mutsuz olan ve bu sezon ırkçı saldırılara da maruz kalan sambacı 'in, eşi ile birlikte yeniden 'a dönmeyi çok istediği öğrenildi. Kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Marcelo, Beşiktaş yönetimine "Bonservis konusunu ben hallederim. Senelik uygun bir rakama yeniden İstanbul'a gelmeyi isterim" derken; Domagoj Vida'nın aldığı rakamın neredeyse yarısına bile razı olabileceğinin sinyalini verdi. Eğer Hırvat stoper Vida İngiltere'den gelen tekliflerden birini kabul ederse, Marcelo Guades için resmi olarak harekete geçilecek.

, profesyonel kariyerinde boyunca sadece 4 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, bunların birini de Beşiktaş forması altında gördü. Tatlı-sert futboluyla bilinen Brezilyalı oyuncu en çok Olimpik Lyon (22) ve PSV'de (21) sarı kart gördü.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Marcelo, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 507 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 33 gol atan, 7 de asist yapan sambacı, toplamda 40 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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