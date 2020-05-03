Beşiktaş'a büyük müjde! UEFA...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle dünyada futbolun geleceği belirsiz bir hal alırken, pandemi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Oyuncuların alacaklarını bir kısmını ödeyen, bir kısmını da ödeme takvimine bağlayan Kara Kartal, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması halinde futbolcu alacaklarından ötürü bir engelle karşılaşmayacak.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen futbolun geleceği belirsizliğini korurken, gelecek yıl yerel ligler ve Avrupa kupalarında maç takviminin nasıl oluşturulacağı merak konusu oldu. Tüm bu belirsizliğe rağmen gelecek yıl için hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş, normal prodesedürler çerçevesinde çalışmalarını yürütmeye gayret ediyor.

ALACAKLARIN BİR KISMI ÖDENDİ

Ajansspor'un haberine göre siyah-beyazlılar, mevcut durumdaki en büyük sıkıntılarından biri olan futbolcu ödemelerini çözüme kavuşturdu. Yönetim, futbolcuların alacaklarının bir kısmını ödeyerek, bir kısmını da yeniden bir ödeme takvimine bağlayarak UEFA organizasyonlarına katılım için gereken kriteri yerine getirdi. Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılması halinde futbolcu alacaklarından ötürü bir engelle karşılaşmayacak.

OYUNCULAR ANLAYIŞ GÖSTERDİ

Corona virüsü nedeniyle yayın başta olmak üzere birçok gelirden mahrum kalan kulübe futbolcu grubu da anlayış göstererek, alacakların ödenmesi konusunda esnek bir tavır sergiledi.

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