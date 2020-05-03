03 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

Yeni sezonda orta sahada değişikliğe gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Adem Ljajic'in yerine arayışlar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 10 numara listesinin ilk sırasına River Plate'te forma giyen Kolombiyalı milli oyuncu Jorge Carrascal'ı çektiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 02:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 06:40
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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, 'yaratıcı orta saha' sorununu çözmek için harekete geçti.

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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

Teknik direktör Sergen Yalçın, bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve taraftarla da arası bozulan Adem Ljajic'in takıman gönderilmesini istiyor.

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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

Deneyimli teknik adam, Sırp yıldızın yerine maliyeti daha düşük ve enerjik bir ismin kadroya dahil edilmesini isterken, bu doğrultuda arayışlara başlayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

KARTAL'IN YENİ 10 NUMARASI JORGE CARRASCAL OLACAK

Kartal, Arjantin'in dev takımı River Plate'te oynayan Kolombiyalı yıldız Jorge Carrascal'ın peşine düştü.

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Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!

Siyah-beyazlıların, Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında başarıyla forma giyen Carrascal için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

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