Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! Boyd ve Elneny...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Ekibiyle birlikte çok büyük bir sorumluluk aldığını söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, oyunculardaki en büyük değişimi Tyler Boyd ve Mohamed Elneny ile Tyler Boyd'a gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kulübün dergisine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'a çok zorlu bir yolun sonunda geldiğinin altını çizerek "Futbolculuk dönemimle, teknik direktörlük dönemimin hiçbir alakası yok. Son derece ciddi ve disiplinli bir şekilde işime konsantre olmuş durumdayım. Ben yedi senedir teknik direktörlük yapıyorum. Anadolu'da çok zor şartlarda çalıştım. Çok zor pozisyondaki takımları alıp, çalıştırdım. Bunun neticesinde Beşiktaş'a geldim. Oralarda ciddi bir emek verdim ve bunun sayesinde kendi camiama geldim" dedi. Beşiktaş'ta da zor şartlar altında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın "Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftarlara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

"OYUNCULARDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ BOYD VE ELNENY İLE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Göreve geldiğinde çökmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı "Oyunu değiştirmek için zamana ihtiyaç vardır, fakat kafaları değiştirmek için değil. Oyuncularda en büyük değişimi de Elneny ve Boyd'da gerçekleştirdik" dedi. Önümüzdeki sezonun bütçesinin maksimum 30 milyon avro olacağının bilgisini veren Sergen Yalçın "Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'taki hedeflerinin büyük olduğunu belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı "Ciddi başarılar elde etmek istiyorum. Camiamıza ve taraftarımıza layık olmak istiyorum. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

"BENİM VE EKİBİMİN ÖZEL HAYATI YOK"

Teknik direktörlüğe başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini söyleyen Sergen Yalçın "Bizim özel hayatımız falan yok. Sadece ben değil, ekibim de öyle. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

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