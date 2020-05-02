02 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın teklifini Emmanuel Sabbi reddetti!

Menajerden flaş açıklama! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 Giriş Tarihi: 02.05.2020

'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvayan , listesine yazdığı fakat olumsuz yanıt aldığı oyuncu belli oldu.

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalar yürüten takımlardan , kadrosuna genç bir ismi takviye etmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah-beyazlı kulüp, Hobro IK takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gana asıllı 'li futbolcu ile iletişime geçti ancak oyuncu bir diğer Danimarka temsilcisi Odense BK ile gelecek sezon için mukavele yaptı. için aracı olan menajer Çağlar Koycu yaptığı açıklamada, "Sabbi yaz transfer dönemi için Beşiktaş'tan teklif aldı zira onlar oyuncunun büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyordu. Buna rağmen Sabbi, Beşiktaş'a gitmek istemedi" dedi.

EMMANUEL SABBI KİMDİR?

1997 yılında 'da dünyaya gelen Gana asıllı Amerikalı futbolcu Emmanuel Sabbi, forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Kariyerine Chicago Magic'de başlayan genç futbolcu, sırasıyla Las Palmas ve Hobro'ya transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu gelecek sezon için Odense ile anlaşmaya vardı. Sabbi, ABD'nin genç yaş milli takımlarında da forma giyiyor.

Hırvat kaleciden Beşiktaş'a yeşil ışık! haberin devamı

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