İmza atmadılar

Loris Karius ve Adem Ljajic, yönetimin UEFA’ya göndereceği borçsuzluk kağıtlarını hâlâ imzalamadı.

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yönetimi, UEFA'nın 31 Mart'tan 30 Nisan'a ertelediği önceki döneme ait borçsuzluk kağıtlarını henüz tamamlayamadı. Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait borçsuzluk kağıtları arasında N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens'in ödeme belgeleri yer aldı. Bu isimlere pandemi krizi başladığı dönemde ülkelerine gitmeden önce belgeler imzalatılmıştı. Ancak Türkiye'de kalan Ljajic, Vida ve Karius'un alacakları tamamlanamadı. Vida borçsuzluk kağıdına imza atarken, Ljajic ve Karius'dan ise bu belgeler alınamadı.