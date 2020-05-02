02 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı

Fikret Orman beni kandırdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

ekiplerinden 'ın eski futbolcusu , yıllar sonra siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu. Portekizli forvet, dönemin başkanı tarafından kandırıldığını iddia etti.

'ta geçirdiği 3.5 yıllık sürecin harika anılarla dolu olduğunu belirten Almeida, "Sadece son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, Beşiktaş'ın başkanı yeni sözleşme konusunda beni aldattı, verdiği sözü tutmadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Ajansspor'un haberine göre; Porto'dan tanıdığı Quaresma, Portekiz milli takımından arkadaşı Manuel Fernandez, sonradan gelen Simao ile birlikte kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Almeida, "Yeni bir kültür, farklı bir din ve yaşam alışkanlıkları. Ama alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Harika günler geçirdim. Kral gibi bir yaşam. Fazla dışarı çıkamıyorduk, her yerde gazeteci var, taraftarlar vardı. Ama son derece neşeli bir hayatımız vardı.

Portekizlilerle dolu bir takımda zorluk çekmek mümkün değil. Yeni kültürel gerçeğe çabuk alıştım. Türkler futnol konusunda çok tutkulu. kupasını kazandık. Hâlâ Türkiye'den arkadaşlarım var. Beni davet ediyorlar. Asya yakasında oturuyordum. Sanırım diğer yakaya göre daha sakin, huzurlu bir yer. Her şey iyiydi, taki son sezon sözleşme yenileme meselesine kadar. Beşiktaş başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan tarafından kandırıldım" dedi.

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