02 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal...

Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için gece gündüz çalışan Beşiktaş'a Mısırlı futbolcusu Elneny'den iyi haber geldi. Tüm takımdan yüzde 30'luk maaş indirim talep eden yönetiminin, gelecek sezon takımda düşünmediği yıldız ismi 1 yıl daha Beşiktaş'a kiralayabileceği öğrenildi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için gece gündüz çalışan Beşiktaş'a Mısırlı futbolcusu Elneny'den iyi haber geldi. Siyah-beyazlıların takımda tutmak istemesine rağmen yüksek maliyeti nedeniyle elde tutamayacağı oyuncuya 'den yol göründü.

KRİTİK TARİH 31 MAYIS

Tüm takımdan yüzde 30'luk maaş indirim talep eden Arsenal yönetimi Mısırlı oyuncuyu gelecek sezon takımda düşünmüyor. Eğer iyi bir teklif gelirse satmaya karar verdi. Ancak pandemi krizi nedeniyle İngiliz ekibine herhangi bir teklif yok. Menajer Alaa Nazmi, 31 Mayıs'a kadar Arsenal'ın istediği teklifi alamazsa tecrübeli orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta 1 yıl daha kalabileceği bilgisini verdi.

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