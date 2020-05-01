01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba beklediğini alamadı!

Beşiktaş'ta Atiba beklediğini alamadı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

Ekonomik anlamda zor günler geçiren , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla beraber gelirlerin kesilmesiyle iyice darboğaza girmişti. Siyah-beyazlı yönetim futbolcularından indirim isterken, Atiba indirime yanaşmadı ve "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil bekliyorum" sözleriyle tepki gösterdiği iddia edildi.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşikta, bir darbe de corona virüsü salgınından yemiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.

"BEN ZATEN 850 BİN EUROYA OYNUYORUM!"

Takvim'in haberine göre, yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.

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