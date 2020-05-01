Beşiktaş'ta Atiba beklediğini alamadı!
Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla beraber gelirlerin kesilmesiyle iyice darboğaza girmişti. Siyah-beyazlı yönetim futbolcularından indirim isterken, Atiba indirime yanaşmadı ve "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" sözleriyle tepki gösterdiği iddia edildi.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşikta, bir darbe de corona virüsü salgınından yemiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.
"BEN ZATEN 850 BİN EUROYA OYNUYORUM!"
Takvim'in haberine göre, Ahmet Nur Çebi yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.
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