01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Olcay’dan al haberi

Olcay’dan al haberi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.05.2020

Denızlıspor forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Olcay Şahan, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı Marcelo Guedes'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu.

Denızlıspor forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Olcay Şahan, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı Marcelo Guedes'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu. Katıldığı bir Instagram canlı yayınında konuşan tecrübeli isim, "Marcelo Türkiye'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada" diyerek eski takım arkadaşının Türkiye'ye dönebileceğinin sinyallerini verdi. Marcelo'nun adı uzun süredir transfer gündemindeydi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cabot adım adım Kartal'a Cabot adım adım Kartal'a
Beşiktaş'ta radikal bir karar! Kalan 8 maçta... Beşiktaş'ta radikal bir karar! Kalan 8 maçta...
'Bize kan kusturdu' 'Bize kan kusturdu'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör