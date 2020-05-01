Olcay’dan al haberi

Denızlıspor forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Olcay Şahan, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı Marcelo Guedes'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu.

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Denızlısporforması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Olcay Şahan, Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. Deneyimli yıldız, eski takım arkadaşı Marcelo Guedes'in siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini duyurdu. Katıldığı bir Instagram canlı yayınında konuşan tecrübeli isim, "Marcelo Türkiye'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada" diyerek eski takım arkadaşının Türkiye'ye dönebileceğinin sinyallerini verdi. Marcelo'nun adı uzun süredir transfer gündemindeydi