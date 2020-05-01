Türkiye'de kralsın
Boateng, “Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Statta gladyatör gibisin. Türkiye’de futbolcuysan kralsın” dedi.
Kartal'ın kiralık yıldızı Boateng, Alman basınına konuştu, Türkiye'deki futbol sevgisini ve Beşiktaş taraftarını övdü. Tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Türkiye, sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de futbolcu bir kraldır" dedi. " Statta olanlar çılgınca, taraftarlara koşuyorsun bir gladyatör gibi. Çok gürültülü. Yanındaki takım arkadaşın seni duyamıyor, bu inanılmaz" sözleriyle devam eden Boateng, ayrıca şunları söyledi: Korona sonrasında futbol farklı olacak. Transfer ücretleri, maaşlar değişecek. Para çok farklı değerlendirilecek ve bence bu pozitif bir şey. Bir oyuncunun iyi bir sezon geçirmesi, bir sonraki sezon yıllık 8 milyon euro kazanması anlamına gelmeyecek.
GÜZEL ZAMAN GEÇIRMEYE ÇALIŞIYORUZ
Alman oyuncu, evde geçen zamanı için de şunları söyledi: 24 saatimizi olabildiğinde güzel geçirmeye çalışıyoruz. Video çekiyoruz. Ailece insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Biz eğleniyoruz gerçekten, gülüyoruz. Oğlum sürekli 'Baba, ne zaman yeni video çekeceğiz' diyor.
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