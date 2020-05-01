01 Mayıs 2020, Cuma

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Jimmy Cabot adım adım Beşiktaş'a

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a Fransa'dan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Jimmy Cabot, kulübü Lorient'den ayrılacağını duyurmuştu. Fransız basını da 1.64 boyundaki kanat oyuncusu için Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:01
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Jimmy Cabot adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Jimmy Cabot konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Jimmy Cabot adım adım Beşiktaş'a

Fransa 2. lig ekibi Lorient'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile takımından ayrılacağını duyurmuştu.

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Jimmy Cabot adım adım Beşiktaş'a

Daha önce 1.64 boyundaki Cabot ile ilgilenen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu yazan Fransız medyası, Cabot'nun Lorient'den ayrılma kararı almasının ardından bomba bir iddiada daha bulundu.

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Jimmy Cabot adım adım Beşiktaş'a

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ!

Fransız basını, Cabot'nun ayrılık haberini, "Cabot'un Türkiye yolu açıldı" olarak verirken, "Kendisi ile ilgilenen başka kulüpler de var ama onun önceliği Beşiktaş olacaktır" ifadesi kullanıldı.

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Jimmy Cabot adım adım Beşiktaş'a

YÖNETİM TEMASLARI SIKLAŞTIRDI

Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme sonrası oyuncunun menajeriyle temasları sıklaştırdığı gelen haberler arasında.

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