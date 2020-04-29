29 Nisan 2020, Çarşamba
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Avrupa’da Kızılyıldız Türkiye’de Beşiktaş
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in raporunda, 2015 ile 2019 arasında takımların ulusal liglerinde ilk golü attığı maçları kazanma oranı araştırıldı. Bu alanda en yüksek yüzdeye ulaşan takım Kızılyıldız oldu. Süper Lig'de en başarılı takım yüzde 85 ile Beşiktaş olurken lig genelinde yüzde 68,3 oranı yakalandı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in raporunda, 2015 ile 2019 arasında takımların ulusal liglerinde ilk golü attığı maçları kazanma oranı araştırıldı. Bu alanda en yüksek yüzdeye ulaşan takım Kızılyıldız oldu. Sırp ekibi ilk golü atıp öne geçtiği 135 maçın 130'unda galip geldi ve yüzde 96,3 gibi olağanüstü bir oran yakaladı. Süper Lig'de en başarılı takım yüzde 85 ile Beşiktaş olurken lig genelinde yüzde 68,3 oranı yakalandı.
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