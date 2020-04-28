Vida'dan Luka Modric'e çağrı! "Beşiktaş'a gel"

Şampiyonluk umutlarını gelecek sezona taşıyan ve bu doğrultuda yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle öncelikli olarak kiralık ya da sözleşmesi biten oyunculara yönelmesi beklenen sarı-lacivertlilere adı uzun süre Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu için sürpriz bir teklif yapılacağı öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...