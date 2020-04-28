28 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Vida'dan Luka Modric'e çağrı! "Beşiktaş'a gel"

Vida'dan dünya yıldızına çağrı! Beşiktaş'a gel
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

'ın Hırvat yıldızı sosyal medya hesabından 'in yıldız ismi 'e çağrıda bulundu. Milli takımdan arkadaşı Luka Modric'i siyah-beyazlı takıma davet etti.

'ın Hırvat stoperi , 'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı 'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

Modric, Instagram hesabından 'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde esprili bir mesaj yolladı.

Vida ise Modric'in bu mesajına "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" diye cevap verip, gülücük emojileri kullandı.

İkilinin bu sohbeti, Beşiktaş taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi... Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Beşiktaş'ın gözdesi...
Burak Yılmaz Çin'den özür diledi! Burak Yılmaz Çin'den özür diledi!
Çebi'den sert açıklama! İndirim yapmazlarsa gitsinler Çebi'den sert açıklama! "İndirim yapmazlarsa gitsinler"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör