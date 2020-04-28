Vodafone bırakıyor

Ülkemizde futbolun sekteye uğraması ve corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini gerekçe gösteren sponsor Vodafone'un önümüzdeki sezon göğüs reklamı anlaşmasındaki opsiyonu kullanmak istemediği iddia edildi.

Ülkemizde futbolun sekteye uğraması ve corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini gerekçe gösteren sponsor Vodafone'un önümüzdeki sezon göğüs reklamı anlaşmasındaki opsiyonu kullanmak istemediği iddia edildi. Firmanın, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na sponsor olmak istediği öğrenildi. Erkek futbol takımı sponsorluğuna göre çok daha az bir gelir getirecek olan bu teklife yönetimin ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

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