Sergen Yalçın: Hedeflerimiz çok büyük

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp dergisine konuştu. Hedeflerinin çok büyük olduğunu ve ekibiyle büyük bir sorumluluk aldıklarını söyleyen Yalçın, hoca olarak imza attığı günkü heyecanını ise 'tarifsiz' olarak nitelendirdi.

Beşiktaş dergisi 1.5 yıl sonra tekrar yayına dönerken, teknik direktör Sergen Yalçın röportajına da yerildi. 47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi. Taraftarların sevgisi ve beklentisini boşa çıkarmamak için uğraştıklarını dile getiren Yalçın, "Hedeflerimizi çok büyük. Çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa" dedi. İmza gününde inanılmaz bir mutluluk yaşadığını ve konuşmakta güçlük çektiğini de belirten usta hoca, "Orada futbolcu olarak da çok bulundum, goller attım. Ancak o an yaşadıklarım bambaşkaydı. Hiç böyle heyecanlanmamıştım" diye konuştu.

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