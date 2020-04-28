28 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Vida kalmak istiyor

Vida kalmak istiyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.04.2020

'ın tecrübeli stoperi Vida'nın 'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve 'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

'ın tecrübeli stoperi Vida'nın 'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve 'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Vida'nın corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübün mali yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle talep edilen maaş indirimine olumlu yaklaştığı belirtildi.

BILIC'TEN İKİ YILDIZA KANCA

İngiliz ekibi West Brom'un teknik direktörlüğünü yapan 'in Domagoj Vida ve Adem Ljajic'i listesine aldığı öne sürüldü. Başarılı çalıştırıcı'nın Beşiktaş'la iyi ilişkilerini kullanarak iki oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçladığı bildirilirken, yapılacak paket teklifin makul olması halinde Beşiktaş'ın kabul etme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

Erdal Torunoğulları'ndan transfer açıklaması! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ilk transferini bitirdi! İşte alacağı ücret Beşiktaş ilk transferini bitirdi! İşte alacağı ücret
Vodafone bırakıyor Vodafone bırakıyor
Sergen Yalçın: Hedeflerimiz çok büyük Sergen Yalçın: Hedeflerimiz çok büyük
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör