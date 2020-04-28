Vida kalmak istiyor
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Vida'nın Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Vida'nın Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. 3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi. Vida'nın corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübün mali yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle talep edilen maaş indirimine olumlu yaklaştığı belirtildi.
BILIC'TEN İKİ YILDIZA KANCA
İngiliz ekibi West Brom'un teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic'in Domagoj Vida ve Adem Ljajic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Başarılı çalıştırıcı'nın Beşiktaş'la iyi ilişkilerini kullanarak iki oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçladığı bildirilirken, yapılacak paket teklifin makul olması halinde Beşiktaş'ın kabul etme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.
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