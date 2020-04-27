Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları'ndan transfer açıklaması! Claudio Bravo...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Loris Karius ile uzatmayacak Beşiktaş, corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kaleci transferine odaklanmıştı. Siyah-beyazlılar için gündeme gelen isimlerden birisi de Claudio Bravo'ydu. Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, "Claudio çok yaşlı" ifadelerini kullanarak transferle ilgili görüşlerini aktardı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor... Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Erdal Torunoğulları, kısa süre önce gündeme gelen tecrübeli eldiven Claudio Bravo'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
La Cuarta'ta konuşan Beşiktaşlı yöneticili, 37 yaşındaki eldiven için "Çok yaşlı" açıklamasını yaptı. La Cuarta'da konu ile ilgili yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Erdal Torunoğulları La Cuarta'ya konuştu ve Şili Milli Takımı'nın eski kaptanını istemediklerini söyledi. Torunoğulları, 'Bize Şilili'yi transfer önerisi olarak sundular ancak diğer alternatifleri değerlendireceğiz.' dedi.
37 yaşındaki oyuncunun yeni adresi hala güncel değil. İstatistikleri, performansı ve ünvanları, kendisini transfer etmek isteyen kulüpler için cazip. Özellikle şu anda aktif olarak futbol oynayan isimlere kıyasla, yaşı itibariyle daha tecrübeli .
Ancak Türkler aynı şekilde düşünmüyorlar. Eski kaptan, Beşiktaş için olası bir transfer hedefi olarak gözükse de, kulübün asbaşkanı La Cuarta'ya bu olasılığı reddettiklerini açıkladı.
Bununla birlikte oyuncunun geleceğine dair kapılar kapandı. Basında çıkan haberlere göre Bravo, Türkiye Ligi'nde oynama seçeneğini memnuniyetle karşılamıştı ancak Beşiktaşlı yöneticinin keskin ifadeleri, Vodafone Arena'yı görme olasılığını ortadan kaldırdı."
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