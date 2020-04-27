27 Nisan 2020, Pazartesi

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Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu! "Köpek restoranı..."

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, daha önce Galatasaray'da forma terletmiş ve buradan Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımına transfer olmuştu. Çin'de bir sezon oynadıktan sonra Trabzonspor'da transfer olmuştu. Deneyimli golcü, Çin'de kariyerini sürdürdüğü dönemle ilgili yaptığı açıklamalarda gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:09
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Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu! Köpek restoranı...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü salgını insanları evlerine hapsetti. Yaşam şartlarını ve ekonomiyi vuran COVID-19 milyonlarca insanı enfekte ederken, yüz binlercesinin ise ölümüne neden oldu.

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Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu! Köpek restoranı...

Corona virüsünün Çin'de yenilen başta yarasa olmak üzere çeşitli hayvanlardan dolayı ortaya çıktığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu iddialar hakkında değerlendirmede bulunan isimlerden biri de Burak Yılmaz olmuştu.

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Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu! Köpek restoranı...

Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün çok merak ettiğim için onların pazarına gitmiş, pazarda gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum."

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Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu! Köpek restoranı...

"Oradan öyle hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış bir insan olarak Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne yediğinin sınırı yok."

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Burak Yılmaz Çin'de gündem oldu! Köpek restoranı...

"Hatta onların restoranları var. Köpek restoranı gibi şeyler var. Köpek onların yediklerinin yanında iyi bir şey olarak kalıyor. Ama onlar da öyle görmüş, öyle yaşıyorlar, kültürleri bu."

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