26 Nisan 2020, Pazar

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Corona virüsü salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in alternatifini buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 18:35
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...

Beşiktaş transferde vitesi 5'e taktı... Siyah beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in alternatifini belirledi.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...

Tecrübeli futbolcunun bu periyotta Fenerbahçe ile flört ettiği belirtilse de siyah beyazlıların önceliğinin 'uygun mali koşullarda anlaşma' olduğu aktarıldı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...

Caner ile anlaşmanın olmaması halinde ise sol bek pozisyonu için bir çok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta son aday Dimitrios Giannoulis oldu.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...

Sport FM'in konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Caner Erkin'in yerine...

"Genç sol bek Dimitrios Giannoulis, yaz transfer sezonunda PAOK'tan ayrılabilir.

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