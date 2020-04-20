20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kiralıklar kalacak

Kiralıklar kalacak
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon transfer edilen ama 'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı.

ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon transfer edilen ama 'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin sadece milli yıldız Burak Yılmaz'ı zorlayacak yerli ya da yabancı genç bir forvet alacağı belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bir gün geri döneceğim "Bir gün geri döneceğim"
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...
Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör