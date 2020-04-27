27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kongrenin ertelendiğini duyurdu

Beşiktaş kongrenin ertelendiğini duyurdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

ekiplerinden , resmi üzerinden, ve Mali Genel Kurulu'nun tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi, Derneğimizin ve Toplantıları, Tüzüğümüzün 18/A maddesi uyarınca, her yıl Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.

Ancak Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 17/04/2020 tarihinde 31102 sayılı 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi uyarınca, dernek , 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Süre, İçişleri Bakanınca üç aya kadar uzatılabilecek ve ertelenen dernek genel kurulları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır.

Anılan düzenleme doğrultusunda, Derneğimizin 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir. Ancak, İçişleri Bakanı tarafından sürenin uzatılması, ya da yeni bir düzenleme yapılması halinde, toplantı tarihinde tekrar değişiklik yapılabilecektir.

Konuyla ilgili her türlü gelişme hakkında siz değerli Kongre Üyelerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

Jimnastik Kulübü Derneği"

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