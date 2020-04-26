Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Ortada kaldı
Düzenli forma bulmak ve formunu yakalamak için devre arasında Feyenoord'a giden Oğuzhan Özyakup, corona virüsü salgını sonrasında liglerin iptal edilmesiyle büyük bir şanssızlık yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili FIFA ve UEFA'nın kararını bekliyor.
Beşiktaş'ta fazla süre alamadığı için devre arası transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre adeta ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi.
Bu arada siyah-beyazlı kulübün Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de bildiriliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.
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