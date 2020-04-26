26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Ortada kaldı

Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Ortada kaldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

Düzenli forma bulmak ve formunu yakalamak için devre arasında Feyenoord'a giden , corona virüsü salgını sonrasında liglerin iptal edilmesiyle büyük bir şanssızlık yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili ve 'nın kararını bekliyor.

'ta fazla süre alamadığı için devre arası döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan , 'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre adeta ortada kalan milli futbolcu ve 'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu 'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlı kulübün Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de bildiriliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.

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