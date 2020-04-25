25 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vida'ya Bilic kancası!

Vida'ya Bilic kancası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Beşiktaş’ın satmayı düşündüğü Hırvat stoper için Bilic’in hocası olduğu ’in 10 milyon euro’luk yeni bir teklif vereceği belirtildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Albion'u çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası , Domagoj Vida ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Expressandstar. com'a konuşan Hırvat teknik adam, vatandaşıyla ilgili sorulan soruya üstü kapalı cevap vererek "Tabii ki bazı oyuncuları izliyoruz. İnsanlar menajerleri arıyor. Scout ekibi çalışıyor. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var. Kafanızdan yeni fikirler bulabilirsiniz sorun değil" şeklinde konuştu. Hırvatçalıştırıcının bu açıklaması İngiliz basınında transfer görüşmeleri yapılıyor şeklinde yorumlandı. Expressandstar.com, haberde sadece Bilic'in açıklamalarına yer vermedi ve Domagoj Vida ile ilgili transfer bilgisi de paylaştı. Ada basını haberinde, 30 yaşındaki stoperin 2018 Dünya Kupası'nda final oynadığına değinildi ve West Bromwich'in 8.5 milyon sterlinlik (Yaklaşık 10 milyon Euro) bir teklifle siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağını iddia etti. (Fotomaç)

Menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş... haberin devamı

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