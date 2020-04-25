Vida'ya Bilic kancası!

Beşiktaş’ın satmayı düşündüğü Hırvat stoper için Bilic’in hocası olduğu West Bromwich’in 10 milyon euro’luk yeni bir teklif vereceği belirtildi.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Domagoj Vida ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Expressandstar. com'a konuşan Hırvat teknik adam, vatandaşıyla ilgili sorulan soruya üstü kapalı cevap vererek "Tabii ki bazı oyuncuları izliyoruz. İnsanlar menajerleri arıyor. Scout ekibi çalışıyor. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var. Kafanızdan yeni fikirler bulabilirsiniz sorun değil" şeklinde konuştu. Hırvatçalıştırıcının bu açıklaması İngiliz basınında transfer görüşmeleri yapılıyor şeklinde yorumlandı. Expressandstar.com, haberde sadece Bilic'in açıklamalarına yer vermedi ve Domagoj Vida ile ilgili transfer bilgisi de paylaştı. Ada basını haberinde, 30 yaşındaki stoperin 2018 Dünya Kupası'nda final oynadığına değinildi ve West Bromwich'in 8.5 milyon sterlinlik (Yaklaşık 10 milyon Euro) bir teklifle siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağını iddia etti. (Fotomaç)

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