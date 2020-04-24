24 Nisan 2020, Cuma

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Kevin Bua'nın menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Beşiktaş gelecek sezon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, Basel'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bua'yı gündemine almıştı. 26 yaşındaki yıldız ismin menajeri transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 22:40
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Kevin Bua'nın menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı derlendiren Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

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Kevin Bua'nın menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...

Dünyada yaşanan salgın nedeniyle görüşmelerin yüz yüze yapılmamasının ardından Sergen Yalçın'ın evde izlediği videolar üzerinden yaptığı değerlendirmelerle transfer çalışmalarını sürdürürken siyah beyazlı ekipte gündeme sürpriz bir isim gelmişti.

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Kevin Bua'nın menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kevin Bua performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın dikkatini çekmiş ve yönetime sezon sonunda kadroya dahil edilmesi yönünde talimatı vermiş.

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Kevin Bua'nın menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...

Kartal'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua'nın menajeri Angel Bua, transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Kevin Bua'nın menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...

Ajansspor'un haberine göre; Angel Bua, "Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Evet, birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor; ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" dedi.

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