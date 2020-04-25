25 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan çifte bomba

Beşiktaş'tan çifte bomba
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2020

Karius’un yerine çifte takviye düşünen , ve ’ı listenin başına yazdı. Karius’un yerine çifte takviye düşünen Kartal, Fabri ve Volkan Babacan’ı listenin başına yazdı.

'ta kaleci harekatı… Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi ve Başakşehirli .

"BONSERVİSİNİZİ ALIN" DENDİ

Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş... haberin devamı


FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR

Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.

BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKTI

Fabrı, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. 'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş... Menajeri transferi açıkladı! Beşiktaş...
Babel'den ses getiren paylaşım! Beşiktaş ve Galatasaray... Babel'den ses getiren paylaşım! Beşiktaş ve Galatasaray...
Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör