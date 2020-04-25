Beşiktaş'tan çifte bomba
Karius’un yerine çifte takviye düşünen Kartal, Fabri ve Volkan Babacan’ı listenin başına yazdı. Karius’un yerine çifte takviye düşünen Kartal, Fabri ve Volkan Babacan’ı listenin başına yazdı.
Beşiktaş'ta kaleci harekatı… Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan.
"BONSERVİSİNİZİ ALIN" DENDİ
Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.
FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR
Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.
BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKTI
Fabrı, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. Milli Takım'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.
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