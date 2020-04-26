26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fatih Aksoy: Kampa katılacağım

Fatih Aksoy: Kampa katılacağım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Beşiktaş'ın 'a kiraladığı , önümüzdeki sezon başında Beşiktaş kampına katılacağını belirtirken, "Olmazsa Sivas'a dönebilirim. Gelecekte Avrupa planım var" diye konuştu.

'un Beşiktaş'tan kiraladığı , çok iyi bir takım olduklarını söyledi. Stoper Aksoy, verilen arada evde kendi maçlarını izlediğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, 10 yılda bir gelecek cinsten" dedi. Önümüzdeki sezon başında Beşiktaş kampına katılacağını belirten Fatih, "Olmazsa Sivas'a dönebilirim. Gelecekte Avrupa planım var" diye konuştu.
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