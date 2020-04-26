26 Nisan 2020, Pazar
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Fatih Aksoy: Kampa katılacağım
Beşiktaş'ın Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, önümüzdeki sezon başında Beşiktaş kampına katılacağını belirtirken, "Olmazsa Sivas'a dönebilirim. Gelecekte Avrupa planım var" diye konuştu.
Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih Aksoy, çok iyi bir takım olduklarını söyledi. Stoper Aksoy, verilen arada evde kendi maçlarını izlediğini belirtti. 21 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, 10 yılda bir gelecek cinsten" dedi. Önümüzdeki sezon başında Beşiktaş kampına katılacağını belirten Fatih, "Olmazsa Sivas'a dönebilirim. Gelecekte Avrupa planım var" diye konuştu.
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