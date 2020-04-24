24 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'ta Karius'un yerine Simon Sluga

İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'ta Karius'un yerine sürpriz isim
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

Geldiği günden bu yana Beşiktaş ile yıldızı bir türlü barışmayan Alman kaleci Loris Karius ile yollarını arayacak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla sürerken İngiliz basınında flaş bir isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın devi Liverpool'dan kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki Alman golcü Loris Karius ile yollar ayrılma noktasında.

Hal böyleyken, liglere de ara verilmesi sonrası 1 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar için birçok isim gündeme gelmeye devam ederken, bu kez İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, kulübü Liverpool'a geri dönecek olan Karius'un yerine bir isim arayan siyah-beyazlılar 27 yaşındaki Hırvat kalecisi Simon Sluga için harekete geçti. Rijeka'dan Luton'a 1,70 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Sluga'nın takımı ile 3 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan haberde, Sluga'nın ekibi Luton'un alt lige düşmesi halinde siyah-beyazlılara transferinin gerçekleşmesinin çok olası olduğunu da yazdı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

SIMON SLUGA KİMDİR?

Hırvatistan doğumlu 27 yaşındaki kaleci, 1.91 boyundadır. Güncel piyasa değer 950 bin Euro olan başarılı eldiven Luton Town forması giymektedir. Futbol hayatına Jadran Porec kulübünde 2007 yılında başlayan Sluga, daha sonra Rijeka, Juventus, Verona gibi ekiplerin altyapılarında forma giymiştir.

Simon Sluga, bu sezon 25 maçta 2.250 dakika forma giyerken kalesinde 43 gol görmüştür.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Beşiktaş'tan alacağım ücreti... Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! "Beşiktaş'tan alacağım ücreti..."
Beşiktaş'ta iki ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda... Beşiktaş'ta iki ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda...
Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor Beşiktaş'tan G.Saray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör