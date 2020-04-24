İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'ta Karius'un yerine Simon Sluga
Geldiği günden bu yana Beşiktaş ile yıldızı bir türlü barışmayan Alman kaleci Loris Karius ile yollarını arayacak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla sürerken İngiliz basınında flaş bir isim ortaya atıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Premier Lig devi Liverpool'dan kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki Alman golcü Loris Karius ile yollar ayrılma noktasında.
Hal böyleyken, liglere de ara verilmesi sonrası 1 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar için birçok isim gündeme gelmeye devam ederken, bu kez İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Habere göre, kulübü Liverpool'a geri dönecek olan Karius'un yerine bir isim arayan siyah-beyazlılar 27 yaşındaki Hırvat Milli Takımı kalecisi Simon Sluga için harekete geçti. Rijeka'dan Luton'a 1,70 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Sluga'nın takımı ile 3 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan haberde, Sluga'nın ekibi Luton'un alt lige düşmesi halinde siyah-beyazlılara transferinin gerçekleşmesinin çok olası olduğunu da yazdı.
SIMON SLUGA KİMDİR?
Hırvatistan doğumlu 27 yaşındaki kaleci, 1.91 boyundadır. Güncel piyasa değer 950 bin Euro olan başarılı eldiven Luton Town forması giymektedir. Futbol hayatına Jadran Porec kulübünde 2007 yılında başlayan Sluga, daha sonra Rijeka, Juventus, Verona gibi ekiplerin altyapılarında forma giymiştir.
Simon Sluga, bu sezon 25 maçta 2.250 dakika forma giyerken kalesinde 43 gol görmüştür.
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