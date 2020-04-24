Beşiktaş'ta iki ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon gösterdikleri performansla isteneni veremeyen Abdoulay Diaby ve Pedro Rebocho ile yollarını ayırma kararı aldı.

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta hareketlilik başladı. Takımdaki birçok isimle yollarını ayırması beklenen ve bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda iki ayrılık kesinleşti.

Takvim'in haberine göre, Guingamp'tan kiralanan Pedro Rebocho ve Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Diaby ile yollar ayrılıyor.

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratan iki oyuncunun da sözleşmelerinden satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a Diaby de Sporting Lizbon'a geri döneek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

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