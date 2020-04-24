24 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta iki ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ta iki ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına hız veren 'ta takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon gösterdikleri performansla isteneni veremeyen ve ile yollarını ayırma kararı aldı.

'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alarak hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada çalışmalarına ağırlık veren 'ta hareketlilik başladı. Takımdaki birçok isimle yollarını ayırması beklenen ve bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda iki ayrılık kesinleşti.

Takvim'in haberine göre, Guingamp'tan kiralanan ve Portekiz temsilcisi 'dan kiralanan ile yollar ayrılıyor.

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratan iki oyuncunun da sözleşmelerinden satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a Diaby de Sporting Lizbon'a geri döneek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

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