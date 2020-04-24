24 Nisan 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırırken, Kevin-Prince Boateng'in bu transferde başrol oynayacağı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 06:39
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek yeni bir başlangıç yapmıştı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adamın önderliğinde yükselen bir ivme yakalasa da bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer aldı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

Kalan maçlarını kazanarak en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına gitme planları yapan Kara Kartal'da yaz transfer dönemi için de çalışmalar hızlandı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle önceliği kiralık ile bonservisi elinde olan oyunculara veren ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Dünya yıldızını Boateng getiriyor

Siyah-beyazlıların Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in yönetime ilginç bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

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