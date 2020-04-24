Beşiktaş'tan Elneny kararı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny için menajer Ömer Uzun, "Gerek teknik heyet gerekse Beşiktaş, Elnney'i bir sezon daha tutmak istiyor" dedi.

Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Elneny için menajer Ömer Uzun'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon başında Arsenal'den Elneny'i kiralama bedeli olmadan Beşiktaş'a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki gerek teknik heyet gerek Beşiktaş kulübü, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra da Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkı ile de bunu herkese kanıtlamış oldu."

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