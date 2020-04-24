24 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Elneny kararı

Beşiktaş'tan Elneny kararı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny için menajer , "Gerek teknik heyet gerekse Beşiktaş, Elnney'i bir sezon daha tutmak istiyor" dedi.

Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Elneny için menajer 'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon başında 'den Elneny'i kiralama bedeli olmadan 'a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki gerek teknik heyet gerek Beşiktaş kulübü, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra da Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkı ile de bunu herkese kanıtlamış oldu."

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