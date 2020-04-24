Papiss Cisse harekatı
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, N'Sakala'dan sonra Alanya’nın Senegalli forveti Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı.
Siyah-beyazlılarda transfer listesine eklenen isimlerden biri de Papiss Cisse oldu. Caner Erkin'le henüz sözleşme yenilenmemesi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da tavsiyesiyle Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, bir hamle daha yaptı. Siyah-beyazlılar yine Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı. 47 yaşındaki teknik adamın 34 yaşındaki Senegalli forveti çok beğendiği ve Beşiktaş yönetimine alınması konusunda tavsiyede bulunduğu bildirildi. Sergen'in bu oyuncuların maaşlarını bildiği için yönetimin elini de rahatlattığı gelen bilgiler arasında.
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