24 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Papiss Cisse harekatı

Papiss Cisse harekatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

çalışmalarını hızlandıran yönetimi, N'Sakala'dan sonra Alanya’nın Senegalli forveti ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı.

Siyah-beyazlılarda listesine eklenen isimlerden biri de oldu. 'le henüz sözleşme yenilenmemesi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da tavsiyesiyle 'la sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşan yönetimi, bir hamle daha yaptı. Siyah-beyazlılar yine 'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı. 47 yaşındaki teknik adamın 34 yaşındaki Senegalli forveti çok beğendiği ve Beşiktaş yönetimine alınması konusunda tavsiyede bulunduğu bildirildi. Sergen'in bu oyuncuların maaşlarını bildiği için yönetimin elini de rahatlattığı gelen bilgiler arasında.

Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! haberin devamı

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