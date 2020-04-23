23 Nisan 2020, Perşembe

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bu kapsamda takviye yapacağı mevkileri ve isimleri belirledi. Karius ve Caner'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kaleci ve sol bek açığı olacak siyah-beyazlılar, bu bölgelere transfer yapacak. Öte yandan Kara Kartal'ın forvet hattı için ise 2 ismi gündemine aldığı bildirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:23
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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

İç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

Sabah'ın haberine göre; Yerli ve Süper Lig'i tanıyan yabancıları listeye alan siyah-beyazlılar, daha önce Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmıştı.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

Volkan'a alternatif olarak Samsunspor'dan Nurullah Aslan düşünülüyor.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

Kara Kartal'ın, sol beke Alanyaspor'la mukavelesi sezon sonunda bitecek N'Sakala ile anlaştığı iddia edilmişti.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

Forvet bölgesi için ise Çaykur Rizespor ile mukavelesi dolacak olan Oğulcan Çağlayan'ı listesine aldı.

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