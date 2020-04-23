Beşiktaş transferde atağa kalktı! 4 oyuncu...

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bu kapsamda takviye yapacağı mevkileri ve isimleri belirledi. Karius ve Caner'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kaleci ve sol bek açığı olacak siyah-beyazlılar, bu bölgelere transfer yapacak. Öte yandan Kara Kartal'ın forvet hattı için ise 2 ismi gündemine aldığı bildirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:23 ABONE OL