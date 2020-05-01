01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Loris Karius her şeyi planladı gidiyor! Beşiktaş...

Her şeyi planladı gidiyor! Karius...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

'ta maaşını alamadığı için 'ya başvuran Alman kaleci 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin tüm tekliflerini reddeden Karius, sözleşmesini tek taraflı fesh etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

ile resmen yollarını ayırmak için artık gün sayan , BJK 'ndeki odasını tamamen boşalttı.

Milliyet'in haberine göre; Şahsi eşyalarını alan ve bavullarını toplayan Alman kaleci, 3 Mayıs'tan sonra sözleşmesini tek taraflı olarak fesh edecek.

Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.

Bundan sonra 'un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, 'dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.

Bu arada Teknik Direktör ile bir kez daha görüşen yöneticilerin, genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun Türk futboluna kazandırılması görüşünü dile getirdikleri aktarıldı. Utku ve Ersin'e güvenen Yalçın'ın da aynı düşüncede olduğu ifade edildi.



Diğer yandan Karius'un durumunu kendi aralarında değerlendiren yöneticilerin, "Maalesef menajerler, oyuncuları kötü yönlendiriyor. Kalan maçlarda zaten Karius'un yerine genç kalecilerimizin oynamasını istiyorduk. Bu ayrılık bizim için daha hayırlı olacak" diye konuştukları vurgulandı.

Cabot adım adım Kartal'a haberin devamı

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