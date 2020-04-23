Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! "Hayatımın hiçbir döneminde..."
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için, üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."
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