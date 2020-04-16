16 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Açık, kibar ve sessiz!

Açık, kibar ve sessiz!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 Giriş Tarihi: 16.04.2020

'nin eski yardımcı antrenörü Sven Hubscher, Beşiktaş'ta forma giyen Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in kişiliği hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Schalke'nin eski yardımcı antrenörü Sven Hubscher, Beşiktaş'ta forma giyen Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in kişiliği hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Alman basınına konuşan Hubscher, Boateng'in özgüveninin kendisini takım arkadaşlarından ayırdığını belirterek, "Kendisine fazlasıyla güveniyordu ancak açık, kibar ve sessizdi. Sahadayken hiçbir şey umurunda değil! Sadece sakatlanmaya yatkınlığını kontrol altına alamadık" ifadelerini kullandı.
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