23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, futbol takımı kaptanı Burak Yılmaz ile yolların ayrılacağına dair haberleri yalanladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.
Saygılarımızla
Beşiktaş JK"
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