23 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

Kulübü, futbol takımı kaptanı ile yolların ayrılacağına dair haberleri yalanladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, ''ta ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız 'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK"

Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! haberin devamı

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