İşte Beşiktaş'ta Karius gerçeği! Sözleşmesini feshetti mi?

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kriz yaşayan Beşiktaş'ta Loris Karius'un sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti! Son dakika iddiası olarak gelen bu ayrılıkla ilgili gerçek ortaya çıktı.İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un siyah beyazlı kulübü 1.6 milyon euro'luk alacağı nedeniyle FIFA'ya şikayet ettiği açıklanmıştı.



Bugün ortaya atılan flaş iddiada ise Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği bildirilmişti.



Bu iddia sonrası işin aslı ortaya çıktı.



sabah.com.tr Spor'un siyah beyazlı kulüpten edindiği bilgiye göre, Alman file bekçisinin Beşiktaş'ı 1.6 mlyon euro'luk alacağı için FIFA'ya şikayet ettiği doğru fakat siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshettiği bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Yani şu an Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesinde herhangi yeni bir gelişme yok.

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