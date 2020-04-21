21 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ta Karius gerçeği! Sözleşmesini feshetti mi?

İşte Beşiktaş'ta Karius gerçeği! Sözleşmesini feshetti mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kriz yaşayan 'ta 'un sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti! Son dakika iddiası olarak gelen bu ayrılıkla ilgili gerçek ortaya çıktı.İşte detaylar...

'ın Alman file bekçisi 'un siyah beyazlı kulübü 1.6 milyon euro'luk alacağı nedeniyle 'ya şikayet ettiği açıklanmıştı.

Bugün ortaya atılan flaş iddiada ise Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği bildirilmişti.

Bu iddia sonrası işin aslı ortaya çıktı.

sabah.com.tr Spor'un siyah beyazlı kulüpten edindiği bilgiye göre, Alman file bekçisinin Beşiktaş'ı 1.6 mlyon euro'luk alacağı için FIFA'ya şikayet ettiği doğru fakat siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshettiği bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Yani şu an Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesinde herhangi yeni bir gelişme yok.

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