Beşiktaş'tan dev takas! Caner Erkin'in yerine...

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in alternatfini buldu. Siyah-beyazlılar, Feyenoord forması giyen Hollandalı sol bek Ridgeciano Haps'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, Haps'ı kadrosuna katmak için ara transfer döneminde Hollanda ekibine yolladığı Oğuzhan Özyakup'u takasta kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, transferde sıcak saatler yaşıyor... Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, mali konularda uzlaştığı taktirde yeni takviyelerini kadrosuna dahil etmek istiyor.

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, şu anda Oğuzhan Özyakup'un kiralık formasını terlettiği Feyenoord'a sürpriz bir teklifte bulundu. Voetbal4u'nun, okuyucularına aktardığı haberde konu ile ilgili şu bilgilere yer verdi;

"Kış transferinden bu yana Feyenoord'da bulunan Oğuzhan Özyakup yeniden isteniyor. Taraftarlar da, onunla yola devam etmek istiyor. Ancak, transfer için masada 1 milyon euro olmalı.

Türk kulübü, Feyenoord'a sürpriz bir teklifte bulundu. Feyenoord'un Oğuzhan'ı kiralık olarak istemesine olumsuz yanıt veren siyah beyazlılar, masaya başka bir seçenek sundu.

'İSTANBUL KULÜBÜ RIDGECIANO HAPS'I İSTİYOR'

İstanbul kulübü, Feyenoord ile anlaşamamasının ardından Hollanda temsilcisine, Oğuzhan Özyakup'a karşılık, Ridgeciano Haps'ı istediğini bildirdi. Haps'ın yeni bir kulübe gitmek isteyip istemediği şu an için bilinmiyor. Rus ekibi Krasnodar da oyuncu ile ilgileniyor."

RIDGECIANO HAPS KİMDİR?

12 Haziran 1993 tarihinde Hollanda'nın Utrecht şehrinde dünyaya gelen Haps, sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Haps, USV Elinkwijk, AFC Amsterdam, Az Alkmaar Altyapısı, AZ Alkmaar A takımı, Go Ahead Eagles ve Feyenoord formalarını terletti.

Öte yandan Haps, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 27 müsabakada 3 gol 3 asistle ön plana çıkarkan, 2184 dakika sahada kalmayı başardı.

CANER YERİNE Mİ?

Öte yandan bu girişim, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in ayrılığına dair yorumlandı. Yıldız futbolcunun eski kulübü Fenerbahçe ile temasta olduğunu biliniyor.

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