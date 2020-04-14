Beşiktaş'ta ekstra sezon el yaktı
Tüm takımlar gibi futbolculara yapılacak ödemeleri sınırlayan Beşiktaş yönetimi, ligler Temmuz hatta Ağustos ayında devam ederse, bu dönemde sözleşmeleri bitecek oyuncuların sözleşmeleri konusunda TFF aracılığıyla FIFA'dan bilgi istedi. Çünkü siyah-beyazlılar, haziranda sözleşmeleri bitecek olan oyuncularına 1 milyon 645 milyon Euro ödemek zorunda kalacak.
Beşiktaş yönetimi 30 Haziran'da sözleşmeleri bitecek; Atiba (125 bin euro), Boateng (285 bin euro), Gökhan Gönül (250 bin euro), Caner Erkin (215 bin euro), Karius (235 bin euro), Diaby (250 bin euro) ve Elneny'ye (285 bin euro) ligin 2 aylık ekstra döneminde 1 milyon 645 bin euro ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Elneny, Diaby, Karius ve Boateng'in bonservislerini elinde bulunduran takımlar 2 aylık sigorta talep edebilir. Siyah-beyazlı bu dönemde gelecek sezon devam etmeyeceği oyuncularla 15 Mart'a kadar olan alacaklarını ödeyerek yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
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