14 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ekstra sezon el yaktı

Beşiktaş'ta ekstra sezon el yaktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Tüm takımlar gibi futbolculara yapılacak ödemeleri sınırlayan Beşiktaş yönetimi, ligler Temmuz hatta Ağustos ayında devam ederse, bu dönemde sözleşmeleri bitecek oyuncuların sözleşmeleri konusunda aracılığıyla FIFA'dan bilgi istedi. Çünkü siyah-beyazlılar, haziranda sözleşmeleri bitecek olan oyuncularına 1 milyon 645 milyon Euro ödemek zorunda kalacak.

Beşiktaş yönetimi 30 Haziran'da sözleşmeleri bitecek; Atiba (125 bin euro), Boateng (285 bin euro), (250 bin euro), (215 bin euro), Karius (235 bin euro), Diaby (250 bin euro) ve Elneny'ye (285 bin euro) ligin 2 aylık ekstra döneminde 1 milyon 645 bin euro ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Elneny, Diaby, Karius ve Boateng'in bonservislerini elinde bulunduran takımlar 2 aylık sigorta talep edebilir. Siyah-beyazlı bu dönemde gelecek sezon devam etmeyeceği oyuncularla 15 Mart'a kadar olan alacaklarını ödeyerek yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

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