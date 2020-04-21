Beşiktaş'ta maaş indirimi konusu resmen gündeme geldi!
Corona virüsü salgınının mali zararlarını minimum seviyede atlatmak isteyen kulüpler, oyuncularından maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Beşiktaş da bu konuda resmi adımı attı ve 2.5 milyon Euro kazanan Burak Yılmaz'la görüşerek tüm takıma mesaj yolladı. Siyah-beyazlı yönetim oyuncularından yüzde 50 indirim yapmalarını istiyor.
Beşiktaş'ta yönetim dün ilk adımı attı ve oyuncuların maaşlarındaki indirim adına önce kaptan Burak Yılmaz ile görüşüldü. Dün tesislerde antrenman yapan deneyimli oyuncu, başkan Ahmet Nur Çebi ile yüz yüze konuştu.
Sabah'ın haberine göre; Futbol A.Ş Başkan Vekili Cenk Sümer'in de katıldığı toplantıda başkan Çebi, başta yerli oyuncular olmak üzere herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Yönetim oyunculara %50 indirim beklediği bilgisini Burak Yılmaz aracılığı ile iletirken en kötü ihtimalde ise %30'luk maaş düşüşü ile sürecin atlatılması hedefleniyor. Yönetimin, Burak'ın ardından sözleşmesi devam eden isimlerle görüşmesi bekleniyor.
KARTAL SAHAYA KONDU
Yönetimden izin alan ve sahada çalışmak isteyen oyuncular dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeydi... Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic teknik direktör Sergen Yalçın'ın yer almadığı antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalıştı. Yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile kondisyoner Stefano Marrone oyunculara eşlik etti.
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