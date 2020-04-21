21 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta maaş indirimi konusu resmen gündeme geldi!

Pazarlıklar resmen başladı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

salgınının mali zararlarını minimum seviyede atlatmak isteyen kulüpler, oyuncularından maaş indirimi talebinde bulunmuştu. da bu konuda resmi adımı attı ve 2.5 milyon Euro kazanan 'la görüşerek tüm takıma mesaj yolladı. Siyah-beyazlı yönetim oyuncularından yüzde 50 yapmalarını istiyor.

'ta yönetim dün ilk adımı attı ve oyuncuların maaşlarındaki adına önce kaptan ile görüşüldü. Dün tesislerde antrenman yapan deneyimli oyuncu, başkan ile yüz yüze konuştu.

Sabah'ın haberine göre; A.Ş Başkan Vekili Cenk Sümer'in de katıldığı toplantıda başkan Çebi, başta yerli oyuncular olmak üzere herkesin elini taşın altına koymasını istedi. Yönetim oyunculara %50 indirim beklediği bilgisini Burak Yılmaz aracılığı ile iletirken en kötü ihtimalde ise %30'luk maaş düşüşü ile sürecin atlatılması hedefleniyor. Yönetimin, Burak'ın ardından sözleşmesi devam eden isimlerle görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan Nico Gaitan operasyonu

KARTAL SAHAYA KONDU

Yönetimden izin alan ve sahada çalışmak isteyen oyuncular dün 'ndeydi... Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic teknik direktör 'ın yer almadığı antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalıştı. Yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile kondisyoner Stefano Marrone oyunculara eşlik etti.

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