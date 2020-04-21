21 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Diaby: Bedava oynarım

Diaby: Bedava oynarım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Beşiktaş yönetiminin kiralık sözleşmesinin feshetmek için görüşmelere devam ettiği oyunculardan biri de Abdoulay Diaby... Kulübü Sporting'in geri istemediği Fransız oyuncu, ekstra sezonda da forma giyip, Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş yönetiminin kiralık sözleşmesinin feshetmek için görüşmelere devam ettiği oyunculardan biri de Abdoulay Diaby... Kulübü Sporting'in geri istemediği Fransız oyuncu, ekstra sezonda da forma giyip, Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini yönetime iletti. Hatta o dönemde ücret almadan forma giyeceğini söyledi; siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda son kararı Yalçın'la görüştükten sonra verecek.

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