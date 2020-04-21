Diaby: Bedava oynarım

Beşiktaş yönetiminin kiralık sözleşmesinin feshetmek için görüşmelere devam ettiği oyunculardan biri de Abdoulay Diaby... Kulübü Sporting'in geri istemediği Fransız oyuncu, ekstra sezonda da forma giyip, Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş yönetiminin kiralık sözleşmesinin feshetmek için görüşmelere devam ettiği oyunculardan biri de Abdoulay Diaby... Kulübü Sporting'in geri istemediği Fransız oyuncu, ekstra sezonda da forma giyip, Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini yönetime iletti. Hatta o dönemde ücret almadan forma giyeceğini söyledi; siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda son kararı Yalçın'la görüştükten sonra verecek.

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