20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş antrenmanlara başladı!

Corona virüsü sonrası ilk kez! Süper Lig devi idmana başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Corona virüsü nedeniyle 'e ara verilmişti. Oyuncularına izin veren takımlardan , salgın sonrası ilk kez antrenmanlara çıktı.

Corona virüsü salgını sonrası ilk kez antrenmanlara çıktı. Bugün saat 12.00'de antrenmanlara başlayan Beşiktaş, 4'erli 2 grup halinde çalıştı. Çalışmalarda sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Siyah-beyazlılarda ilk grubun antrenmanının bitmesinden sonra ikinci grup sahaya çıktı. İkinci grupta Adem Ljajic, Burak Yılmaz ve Domagoj Vida gibi isimler yer aldı.

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