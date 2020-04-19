19 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Boateng: Kalbimin takımı Milan'a bir gün geri döneceğim

Bir gün geri döneceğim
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.04.2020

'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, 'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı 'a da bir gün geri döneceğim" dedi.

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattı Kevin-Prince Boateng, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. başladığı ilk kulüp olan 'de kariyerini noktalamak istediğini belirten Boateng, "Olimpiyat stadında, sahanın ortasında alkışlarla bitirmek en büyüm amacım" dedi. 5 sezon formasını terlettiği 'a bir gün geri döneceğini de belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bana 'Nereye geri dönmek istersiniz?' diye sorsanız her zaman Milan derim. Milan benim için her zaman kalbimin takımı olmuştur. Birçok dünyaca ünlü kulüpte oynadım. Her zaman kafa olarak güçlüyüm. İki veya üç sezon daha yüksek seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 33'lük kaleci! Bedelsiz gelecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...
Sergen Yalçın'ın gözdesi F.Bahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma Sergen Yalçın'ın gözdesi F.Bahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör