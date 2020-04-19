19 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Cyle Larin'in ayrılığı resmen duyuruldu!

Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.04.2020

'ın yaz döneminde ekibi 'e kiraladığı Cyle 'den haber var... Belçika temsilcisinin teknik direktörü golcü oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Cyle için , önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yaşanılacak gelişmelere dair konuşurken, her iki oyuncunun da takımdan ayrılacağını dile getirdi.

"LARIN VE BERAHIMO AYRILACAK"

Dury, yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi bir ikili olan Larin - Berahimo, bir çok gol attı. Sonrasında Berahimo kanatta oynamak zorunda kaldı. Kalıcılığı başarabilmeliydik. Çünkü, Larin ve Berahino yakında bizden ayrılacaklar. Kabul etmeliyim ki denge de bir şekilde ortadan kayboldu." dedi.

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...
Sergen Yalçın'ın gözdesi F.Bahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma Sergen Yalçın'ın gözdesi F.Bahçe'ye gidiyor! 3 yıllık anlaşma
Başkan Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı "Başkan Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör