Beşiktaşlı Cyle Larin'in ayrılığı resmen duyuruldu!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'den haber var... Belçika temsilcisinin teknik direktörü Francky Dury golcü oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin için teknik direktör Francky Dury, önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yaşanılacak transfer gelişmelere dair konuşurken, her iki oyuncunun da takımdan ayrılacağını dile getirdi.
"LARIN VE BERAHIMO AYRILACAK"
Dury, yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi bir ikili olan Larin - Berahimo, bir çok gol attı. Sonrasında Berahimo kanatta oynamak zorunda kaldı. Kalıcılığı başarabilmeliydik. Çünkü, Larin ve Berahino yakında bizden ayrılacaklar. Kabul etmeliyim ki denge de bir şekilde ortadan kayboldu." dedi.
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