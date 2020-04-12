12 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

yönetimi, teknik direktör 'ın transferine onay verdiği 26 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusuna 2+1 yıllık sözleşme karşılığı 2 milyon Euro önerdi.

yönetimi 'ın gözüne çarpan için planını yaptı. İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çekti. Siyah-beyazlı yönetim de İsviçreli oyuncunun menajeriyle temas kurdu. 2+1 yıllık sözleşme için yıllık 650 bin euro'dan 2 milyon euro'luk bir sözleşme önerdi. Yönetim Bua'ya herhangi bir imza parası teklif etmeme kararı aldı. Kara Kartal'ın listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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